Confira quais são as candidaturas únicas do Rio Grande do Sul neste ano

Ana Carolina Stobbe e Bolívar Cavalar

As eleições de 2024 detém o recorde de candidaturas únicas para as prefeituras dos municípios brasileiros. Entre todos os estados, o Rio Grande do Sul é o que detém o maior volume delas: em 43 cidades, os candidatos ao Executivo não terão adversários. Nesses casos, basta um voto para que sejam considerados eleitos.

Das 43 candidaturas únicas do Rio Grande do Sul, 75% integram coligações de acordo com levantamento realizado pelo Jornal do Comércio. Além disso, cerca de 31% reúnem partidos opostos tanto no espectro político quanto adversários tradicionais. Dentre os partidos, o que comanda a maior parte das chapas é o PP, seguido pelo MDB.

Confira a lista completa dos locais em que, independente da apuração das urnas que inicia às 17h deste domingo (06), já é possível estimar quem comandará o Paço Municipal:

Alto Feliz - Robes Schneider (PSB)

Arroio do Tigre - Vanderlei Hermes (PP)

Barão de Cotegipe - Francial Izycki (PL)

Barra Funda - Andre Signor (PP)

Barracão - Da Silva (MDB)

Benjamin Constant do Sul - Nilton Capitão (Cidadania)

Boa Vista do Cadeado - João Paulo (PL)

Braga - Sadi (MDB)

Cacique Doble - Marcio Caprini (MDB)

Cerro Grande - Alvaro (PP)

Ciríaco - Odacir (PT)

Crissiumal - Nedel (PL)

Derrubadas - Miro (MDB)

Dois Irmãos das Missões - Mauro (MDB)

Engenho Velho - Paulo Dal Alba (PP)

Ernestino - Nico (PDT)

Fagundes Varela - Nelton Carlos Conte (MDB)

Feliz - Junior Freiberger (PSD)

Harmonia - Ernani (União Brasil)

Itapuca - Delavir (PDT)

Itatiba do Sul - Polaco (PT)

Lagoa Bonita do Sul - Luizinho (PP)

Nova Alvorada - Edilson Romanini (PP)

Nova Bréscia - Angelo Barbieri Baixinho (PP)

Nova Roma do Sul - Roberto Panazzolo (PT)

Novo Xingu - Gelcio Martinelli (PDT)

Pejuçara - Flaviana (MDB)

Ponte Preta - Josiel Griseli (PT)

Rio dos Índios - Flavio (PP)

Rolador - João Alberto (MDB)

Rondinha - Pasquetti (PP)

Santa Tereza - Gisele Caumo (PP)

São Domingos do Sul - Jonas Tibola (PP)

São Martinho - Jean (PP)

São Pedro da Serra - Luizinho (MDB)

São Pedro das Missões - Jair (PT)

Travesseiro - Gilmar (MDB)

Tupandi - Paulinho Ludwig (MDB)

Turuçu - Ivan Scherdien (PP)

Unistalda - Gilnei (PP)

Vera Cruz - Gilson Becker (PSB)

Vila Lângaro - Anildo (MDB)

Vista Gaúcha - Locatelli (MDB)