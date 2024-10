Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta final de semana

Neste final de semana, as campanhas eleitorais se encerram. No sábado (05), última data dedicada para isso, os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre buscam percorrer diferentes bairros da cidade. Já o domingo (06) será destinado às votações e ao acompanhamento da apuração das urnas. Confira a agenda completa:

Sábado (05)

César Pontes (PCO)

Dia - Panfletagem na Redenção, no Gasômetro e na Cidade Baixa

Fabiana Sanguiné (PSTU)

10h - Caminhada e panfletagem no Sarandi

Felipe Camozzato (Novo)

8h - Carreata e mobilização de rua com o deputado Marcel van Hattem

Sebastião Melo (MDB)

9h - Carreata de candidato a vereador aliado

10h - Reunião com pastores

11h - Mobilização Melo e Betina em diversos bairros a partir do comitê central de campanha

Domingo (06/10)

Carlos Alan (PRTB)

14h40min - Votação no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms

César Pontes (PCO)

9h30min - Votação na Escola de Ensino Fundamental Cidade Jardim

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Manhã - Entrevistas à imprensa

11h45min - Votação no Instituto de Providência

17h - Acompanhamento da apuração na sede do PSTU na Rua Duque de Caxias

Felipe Camozzato (Novo)

8h - Votação no Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca

9h - Acompanha votação da vice Raqueli Baumbach no Instituto São Francisco

10h - Acompanha votação da esposa na Sogipa

11h15min - Entrevistas à imprensa

15h - Entrevistas à imprensa

17h - Acompanha apuração no comitê na Avenida Goethe

Juliana Brizola (PDT)

10h15min - Votação na Escola Bahia

11h - Entrevistas à imprensa

12h50min - Acompanha votação do vice Dr. Thiago no Clube Jangadeiros

14h - Entrevistas à imprensa

Ao final da apuração encontrará apoiadores no comitê na Avenida Félix da Cunha

Maria do Rosário (PT)

7h - Café da Manhã no Chalé da Praça XV

8h30min - Votação no Colégio Murialdo

9h - Visita à Igreja São Jorge no Partenon e entrevistas à imprensa

11h15min - Participação em programa de rádio

11h45min - Acompanha a votação da vice Tamyres Filgueira

12h - Entrevistas à imprensa

17h - Acompanha votação no comitê de campanha na Travessa Comendador Batista

Sebastião Melo (MDB)

8h45min - Entrevistas à imprensa

11h15min - Votação na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba

13h - Entrevistas à imprensa

15h30min - Visita ao TRE

Ao final da apuração encontrará apoiadores no comitê na avenida Pernambuco

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.