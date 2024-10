Confira quem são os candidatos a prefeito e a vereador em Pelotas e seus números

Seis candidatos disputam as eleições municipais em Pelotas em 2024. O município é o quarto maior colégio eleitoral do RS, com 248.631 eleitores aptos a votar neste ano.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - DivulgaCandContas

Confira a lista completa de candidatos à prefeitura de Pelotas:

Por toda Pelotas - 45



> Fernando Estima (PSDB)

Nome completo: Paulo Fernando Curi Estima

Vice: Michele Alsina (União Brasil)

Coligação: Federação PSDB e Cidadania, DC, Republicanos, PP, Podemos, PSB, União Brasil, PSD, Avante e Solidariedade

Nova Frente Popular - 13



> Fernando Marroni (PT)

Nome completo: Fernando Stephan Marroni

Vice: Daniele Brizolara (PSOL)

Coligação: Federação PT, PCdoB e PV; Federação PSOL e Rede

MDB - 15



> Irajá Rodrigues (MDB)

Nome Completo: Iraja Andara Rodrigues

Vice: Danilo Rodrigues (MDB)

Coligação: chapa pura

PCO - 29



> João Bourscheid (PCO)

Nome completo: João Roberto Bourscheid

Vice: Jerônimo Collares (PCO)

Coligação: chapa pura

Pelotas voltando a crescer! - 22



> Marciano Perondi (PL)

Nome completo: Marciano Perondi

Vice: Adriane Rodrigues (PL)

Coligação: chapa pura

PDT - 12



> Reginaldo Bacci (PDT)

Nome completo: Reginaldo Bacci Acunha

Vice: Graziella Ramalho (PDT)

Coligação: chapa pura

Confira a lista completa de candidatos à Câmara de Pelotas:

Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV)



Antonio Leonel - Butica - 13468

Bete Pacheco - 13303***

Beto Z3 - 13750

Carla Cassais - 13013

Cauê - 43123

Clarice Ferreira - 65432

Clarinha Kruger - 13400***

Diego - 13655

Éder Ribeiro - 13913

Edinara Lessa - 13000

Fernanda Lessa - 43043

Ivan Duarte - 13513

Iyá Sandrali - 13777

Jederson Borges - 65065

Leila da Rádio - 13156

Luander Lessa - 13420

Miriam Marroni - 13613

Profª Adri - 13531

Professora Marielda Medeiros - 13813

Rafael Martinelli - 13713

Ronaldo Quadrado - 13333

Seu Girão - 13123

Tereza Fujii - 13133

Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)



Adriane Silveira - 45777

Brunão - 23456

Damaris da Vip - 45555

Dila Bandeira - 45657

Dr Ramalho - 45678

Dra Bianca - 45888

Idemar Barz - 45789

João do Navega - 45545

Jone Soares - 45622

Jose Benemann - 45444

Josi Sos Currículos - 45333

Lolly Thierre - 45039

Maicon Madeira - 45017

Maicon Orelha - 45005

Marcão - 45000

Marcia Perola - 45357

Marcio Santos - 45007

Marisa Protetora de Animais - 45222

Mauricio Martins - 45045

Net Quintana - 23523

Paulo Coitinho - 23023

Tauã Ney - 45123

Federação PSOL REDE (PSOL/REDE)



Andrea Silveira - 50071

Bruno Silva - 50700

Claudio Duarte - 50666

Cristiane Gomes - 50479

Ederson Rodrigues O Nenê - 50190

Ernani - 50001

Fernanda Miranda - 50999

Ivy Espilman - 50025

Jorginho Moreira - 50321

Julio Moura Voluntário - 18000

Jurandir Silva - 50555

Luan Badia - 50123

Luana Almeida - 50100

Lucio Chaveiro - 18777

Luis de Deus - 50111

Maico Bittencourt - 50150

Marcus Cunha - 50500

Olga Rocha - 18018

Rai Duarte - 50550

Tirza Moraes - 50777

MDB



Aldo Jr. Presida - 15666

Angela do Esquenta - 15555

Bruno Barcelos - 15500

Camila Loy - 15015

Ieda da Vega - 15222

Jacqueline Santos - 15800

João Rosinha - 15123

Jorge Doro - 15178

Josi da Saúde - 15777

Luciano Bolacha - 15007

Luciano Melão - 15053

Miguel Medina - 15815

Nando Costa - 15190

Nega Vá - 15444

Nivea Gonçalves - 15333***

Paulo da Marcenaria - 15100

Professor Gabriel Rubem - 15700

Rogerio Pinto - 15234

Sophia Prestes - 15888

Surdina - 15111

Tenente Paulo - 15001

Vinicius Commander - 15000

Novo



Bernardo Avila - 30222

Bibiana Alfonsin - 30888

Carlos Wieth - 30333

Gladimir Fuzileiro - 30555

John Cardoso - 30030

Juliana Goveia - 30958

Luiz Antonio Pereira - 30000

Márcio Leopoldo - 30123

Michele Moura - 30125

Nei Louzada - 30777

Professora Sandra Brandt - 30300

PDT



Amaral do BGV - 12125

Bianca D Carla Da Saude - 12012

Bill - 12555

Carlos Chagas - 12700

Carlos Oliveira - 12412

Carvalhal Bigode - 12330

Elton Corrêa - 12333

Engenheiro Osni - 12100

J A Comunicador - 12789

Joabe Bohns - 12888

João Martins - 12345

José Kurz - 12000

Professora Ana Guadalupi - 12120

Rosa do Açai Do Sítio - 12662

Rui Jordão - 12180

Sandokan Filho - 12444

Simone Ribero - 12220

Vania do Postinho - 12123

Vitória - 12666

Zoraia do Taxi - 12222

PL



Anderson Mesquita - 22130

Anselmo Rodrigues Governaço - 22180

Enrique do Sopão - 22140

Florência Borba Florinha - 22300

Graciele Nunes - 22012

Janice Agente - 22722

João Paulo Bartel - 22345

Junior Fox - 22022

Luciane Brasil - 22100

Maicon Zuge - 22888

Manu Silgon - 22007

Marcelo Bagé - 22222

Matusalém - 22111

Motoboy Larré - 22053

Nedislan Campos - 22231

Pastor Eduardo Lacerda - 22777

Preta da Vinte e Dois - 22122

Professora Andréia Bonow - 22333

Radialista José Salomão Tufy - 22147

Rafael Bergmann - 22099

Richard da Gold - 22456

Valdoir Ribeiro - 22190

PP



Alcides Silveira - 11611

Ana Luiza Ruoso - 11234

Ana Paula Santos - 11711

Arthur Halal - 11888

Bruno Rutz - 11444

Carmem Rocha - 11427***

Cristiano Nunes - 11007

Dr Michel Halal - 11555

Francisco Amaral - 11100

Gerson Correia - 11123

Hugo Miori - 11011

Ildo Dutra Sallaberry - 11755

Irani - 11221

Jaine Bonow - 11222

Lelio Brod - 11511

Lílian Linhares - 11153

Michel Promove - 11111

Rafael Amaral - 11500

Reinaldo Belezinha - 11200

Robinhu Botelho - 11000

Santa Angela - 11777

Thayssa Ribeiro - 11333

Wiliam Ferreira - 11110

PSB



Cesinha - 40123

Cristina Oliveira - 40000

Dj Cristiano Duarte - 40333

Emerson Nunes - 40234

Fabiano Ornel - 40044

Gilmar Madeira Alemão - 40555

Guga Larré - 40200

Janete das Balas - 40222

Jorginho da Habitação - 40040

Le Silveira - 40127

Leandro Madeira - 40556

Lucas Edom - 40010

Marcelo Guedes - 40080

Melissa Cezar - 40740

Michelle da Silva - 40100

Pablo Salomão - 40135

Professora Aliceia - 40400

Rafael Schmidt - 40888

Sergio Dorneles - 40500

Sheila da Farmacia - 40999

Tony Sechi - 40140

Vagner Cabral - 40177

PSD



Altair Voss - 55050

Anderson Garcia - 55055

Araci Jardim - 55002

Benitiele - 55500

Brenda Pureza - 55770

Carlos Junior - 55555

Daiane Dias - 55222

Daniel Fonseca - 55777

Déia Santos - 55255

Donário Souza - 55011

Éder Blank Pataca - 55040

Enéias Clarindo - 55133

Enfermeiro Juliano - 55400

Fagner Feijó - 55000

Guido CNR - 55444

Jú Camargo - 55999

Marcelo Branco - 55456

Professora Eliane - 55014

Repórter Antônio Peixoto - 55001

Salvador Ribeiro - 55123

Tavico - 55543

Tiago Malheiro - 55111

Republicanos



Aldo Bastos - 10111

André Lopes - 10200

Coronel Napoleao - 10110

Deise Dravanz - 10101

Domingos Sávio - 10300

Emerson Silva - 10910

Gizelly Leal - 10777

Gustavo Gavilan - 10045

Léo Tavares - 10000

Maicon Figura - 10123

Maira Costa - 10456

Marco Araujo - 10240

Naiara Klug - 10224

Nanda Oliveira - 10678

Professor Luis - 10555

Renata Leon - 10113

Renato Chollet - 10100

Rogerio Bento - 10023

Sargento João Domingues - 10190

Sidinei Teixeira - 10153

Silmar Matos - 10444

Viviane Lemke - 10723

Solidariedade



Fernanda Loper - 77077

Francine Pistoletti - 77123

Jose Carlos - 77456

Luciano Esteves - 77555

Marli Amaral - 77689***

Sadan Duarte - 77362

União



Airton Molina - 44333

Aline Ornel - 44123

André Muller - 44500

Antônio da Segurança - 44190

Cláudia Beauvalet - 44777

Claudiomiro O Mirinho - 44020

Cristiano Silva - 44000

Dourado - 44444

Genara Furtado - 44568

Janice do Iba - 44744

Marcelo Fonseca - 44044

Marcola - 44456

Nara Santos - 44321

Nego Zé - 44644

Oraida Colvara - 44600

Paulinho do Sereno - 44789

Pedro Ferraz - 44567

Prof Sérgio Acosta - 44012

Rafael Barriga - 44200

Ricardo Santos - 44144

Rosane Duarte - 44440

Saponga - 44977

*** Inapto