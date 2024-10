Confira quem são os candidatos a prefeito e a vereador em Caxias do Sul e seus números

Em Caxias do Sul, o segundo maior colégio eleitoral gaúcho, os 347.184 eleitores terão que escolher entre as quatro chapas que concorrem à prefeitura.

Confira a lista completa de candidatos à prefeitura de Caxias do Sul

Juntos por Caxias. Juntos no rumo certo - 45



- Adiló Didomenico (PSDB)

Nome completo: Adiló Angelo Didomenico

Vice: Edson Néspolo (União)

Coligação: Federação PSDB/Cidadania, PRD, Republicanos e DC

União e mais ação por Caxias - 13



- Denise Pessôa (PT)

Nome completo: Denise da Silva Pessôa

Vice: Alceu Barbosa Velho (PDT)

Coligação: Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV)

Somos mais Caxias - 15



- Felipe Gremelmaier

Nome completo: Felipe João Gremelmaier

Vice: Michel Pilloneto (PSD)

Coligação: MDB e PSD

O futuro é agora - 22



- Maurício Scalco (PL)

Nome completo: Mauricio Fernando Scalco

Vice: Gladis Frizzo (PP)

Coligação: PL, PP, Novo e Podemos

Confira a lista completa de candidatos à Câmara de Caxias do Sul

DC



Andre Baiano - 27234

Cleusa - 27333

Edemar Silveira - Ede - 27236

Fabiano Tonietto - 27456

Ivanor Basso - 27777

Ivo Reichert - Serjão - 27000

Jair Aguiar - 27123

João Ribeiro - 27022

Jose Armindo - 27712

Lenise Alves - 27217

Luciano Menegali - Piti - 27111

Marcos Mello - 27272

Monica Moretto - 27789***

Silvana Pradella - 27567

Solange dos Santos Sol - 27050

Teresinha Dreher - 27999

Waldemar da Silva - 27888***

Zulma Borges - 27700

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)



Alaor Barbosa - 13555

Andrelise Sperb - 13222

Andressa - 65659

Claudio Libardi - 65653

Cléo Araújo - 13601

Clovis Barboza - 13117

Estela Balardin - 13003

Gabriel Schmitt Gabão - 13789

Jacir Souza - 13638

Jairo Bays - 13000

Janete Vargas - 43043

Jorge Gilseu - 13223

Leticia Sarmento - 13123

Lucas Caregnato - 13678

Luciane Francisquetti - 13012

Lucimar Carnizella - 13001

Marcos Abreu - 13130

Marcos Regelin - 13444

Renato Oliveira - 65654

Rose Frigeri - 13013

Sane Fiuza - 13613

Valdir Walter - 43123

Valmor Flores - 13610

Valtair Moraes - 13654

Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)



Aldonei Machado - 45678

Alexandre Silva Da Saúde - 45136

Alexsandra Pohren - 45040

Anderson Barros - 45777

Cadore - 45100

Cassia Purper - 45456

Diego Monteiro - 45755

Diniz Zuccoloto - 45551

Edison O Pelé - 45333

Élvio Gianni - 45123

Idair Moschen - 23123

Mano Natu - 45065

Marcos Oliveira - 45445

Marisol Santos - 45321

Natali Machado - 45045

Pedro Stédille - 45113

Pretto - 45999

Prof Périco - 45600

Prof Vini Piazza - 45800

Sandro Casagrande - 45789

Tati - 45555

Tere Correa do de Zorzi - 23231

Vivi Andrade - 45500

Vivi Oliveira - 45000

Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)



Danielle Reis - 18000

Eduardo Costa - 18123

Felipe Flores - 50018

Jackes Andrade - 50000

Karina Santos - 50180

MDB



Agenor Rodrigues - 15699

Altamir Viana O Cabeleireiro - 15100

Berti - 15655

Carlos Prux - 15015

Cris Calcagnotto - 15050

Darci Jesus - 15678

Davison Oliveira - 15010

Deise Ribeiro - 15222

Éverson Oliveira - 15982

Fabiano Quilante - 15888

Flavio Basso - 15056

Julião Tora - 15500

Maicon Lins - 15385

Marcos Saccaro - 15123

Mari Molon - 15000***

Mauro Pereira - 15677

Miriam Nora - 15515

Morganna Cibiriê - 15444

Olecir Martins O Pintor - 15150

Patricia Misturini - 15551

Paula Cousseau - 15012

Paula Nardi - 15520

Profª Chris - 15151

Reinaldo Oliveira Gravatinha - 15777

Ronaldo Barbosa - 15007

Novo



Dani Silva - 30033

Eliane Oliveira - 30004

Eugênio Ceará - 30789

Isabela Rech Schumacher - 30303

Ivan de Stefani - 30030

João Prestes - 30054

Lu Slaviero - 30000

Luciano Drum - 30900

Mégui Dal Bó - 30300

Oda Motoboy - 30999

Pepê Dos Espetinhos - 30444

Prof Marco Jablonski - 30007

Prof Zanchin - 30333

Rodrigo Atanazio - 30123

Sandra Bonetto - 30456

Sid Familia - 30190

Stragliotto - 30099

Tais Vargas - 30022

Thomas Pierosan - 30003

Tiago Boni - 30777

PDT



André Vidmann - 12600

Andressa Mallmann - 12588

Baidir - 12666

Bandeira - 12444

Brecha - 12500

Carla Rodrigues - 12212

Cher Cheikh - 12900

Claudiomiro Reis - 12789

Collares - 12502

Fubika - 12012

Gustavo Perazzolo - 12777

Joise Jorge - 12378

José Abreu Jack - 12345

Júlia Carolina - 12369

Mauro Martinelli - 12007

Natalia Bianchi - 12612

Paulo Cara Preta - 12135

Poli Martinazzo - 12000

Professor Fugante - 12153

Rafael Bueno - 12190

Rodrigo Morales - 12220

Silvia Antoniazzi - 12300

Taisa Ferreira Tata - 12753

Vigilante Rubini - 12695

PL



Capitão Ramon - 22622

Carla Damion - 22345

Carlos Martini - 22500

Cris Arnholdt - 22822

Cyndy Silva - 22200

Daiane Mello - 22222

Edison Costa - 22555

Enfermeira Káthia - 22444

Fantinel - 22000

Favetti Paulo - 22333

Gi Pettenati - 22888

Hiago Morandi - 22022

Lauro Guerreiro - 22007

Leandro Golin - 22123

Leonardo Feltrin - 22111

Marta Slomp - 22100

Matheus Bertaiolli - 22122

Morris Albert - 22221

Pedro Rodrigues - 22777

Rafinha Bado - 22522

Rubens Sulivan - 22001

Sol Cardozo - 22054

Podemos



Anderson Moicano - 20016

Andre Benedetti - 20007

Caminhoneiro Nunes - 20220

Daniel Lima - 20456

Duda Molon - 20111

Élen Souza - 20020

Fernando Gomes O Banha - 20888

Gabi Perini - 20222

Ivan Almeida - 20019

João Dutra O Dutra - 20467

Juli Cast - 20022

Kari Patriota - 20801

Kyky Loeser - 20000

Lazzarotto - 20200

Maiquel Borba - 20555

Pastor Claiton - 20337

Pati Tasso - 20300

Rodrigo Paré - 20444

Valdecir Rodrigues - 20077

PP



Adriano Bressan - 11000

Ana Vitória - 11120

Antônio Rosa - 11600

Belinho Camperão - 11220

Bortola - 11111

Calebe Garbin - 11711

Carla Boff - 11011

Catiane Zanotto - 11112

Darci da Silva - 11234

Dr Maicol - 11777

Guilherme Paiva - 11110

José Porto - 11222

Júlia Grassi - 11012

Luiz Baixinho - 11555

Marcell Schumacher - 11123

Marcelo Rech - 11888

Marcia Manera - 11512

Maria Elena - 11789

Nêne Das Massas - 11350

Paulinho - 11078

Professor Dal Zotto - 11333

Rose - 11007

Sargento Cruz - 11190

Vanessa Castro - 11126

PRD



Alzani Pioner - 25555

Banana - 25444

Beti - 25363

Cantora Rose Santos - 25256

Carlinha Pacheco - 25007

Casagrande - 25222

Corina Meletti - 25086

Diego Silva - 25253

Everaldo Brum - 25255***

Ilsamar - 25656

Lucas Diel - 25000

Lucas Suzin - 25380

Lúcia Pigniaki - 25059

Luiz Martins Do Bailão - 25357

Milka Julianote - 25123

Nice Lojinha - 25242

Prajá - 25999

Prof Rudi - 25327

Rosane Curto - 25777

Rudimar Menegotto - 25345

Tenente Cristiano Becker - 25190

Tieppo - 25111

Vanda Echer - 25333

Zanardi - 25025

Zé da Rosa O Homem Do Povo - 25557

PRTB



Ana Grazi - 28007***

Antonio Matana - 28123

Bê Costureira - 28722

Daiane Pedroni - 28244

Dr. Agustinho Silvestre - 28228

Fatima Nunes - 28770

Fernanda Juliana - 28222

Fernando Moraes - 28666

Gustavo Espirito Santo - 28333

Ivan Ricardo Paim - 28888

Joaquim Monteiro - 28111

Luciano Mayer - 28555

Nei - 28999

Neura Duarte - 28975

Oberdan Santos - 28190

Professor Moroni - 28899

Roberto Cabrini - 28777

Sandra Lizot - 28064

Silvio Marino - 28077

Tissão Soares - 28058

PSB



Adam Rech - 40789

Alex Monteiro - 40044

Betinho - 40222

Camillis - 40015

Cida Witt - 40400

Elói Frizzo - 40500

Gilmar Padilha - 40007

Jane Denise - 40900

Jemerson Hoffmann - 40040

Jussara Monteiro - 40204

Nelson Acioly - 40123

Robinho - 40024

Rodrigo Weber - 40640

Rubia Minussi - 40940

Salete A Tia Do Dog - 40107

Serginho Ubirajara - 40700

Simião - 40456

Simoni Dias - 40777

Susana Cordova - 40800

Vera Lúcia Borges - 40444

Wagner Kehl - 40345

Wagner Petrini - 40240

Zé Dambrós - 40677

Zeferino - 40100

PSD



Alberto Meneguzzi - 55055

Artur Mello - 55789

Cainan Sardelic - 55655

Denair Schuster - 55177

Denise Schafin - 55521

Diego Goes - 55666

Elisangela Uliana - 55404

Frank Alves - 55155

Giovani Varela - 55007

Joãozinho do Povo - 55321

José Luís da ONG - 55777

Juliana Ramos - 55551

Juliano Valim - 55123

Lidiana Bernardes - 55225

Lu Lima - 55550

Marquinhos da Van - 55222

Nadal Do Grêmio - 55008

Nicanor Castilhos - 55555

Pegoraro - 55111

Professor Fernando Lemos - 55900

Rô Vargas - 55657

Sonara de Souzah - 55012

T Mara Rosa - 55951

Republicanos



Afonso Dalla Rosa - 10777

André Fagundes - 10121

Antônio Gil - 10233

Bizzy - 10007

Cheila Do Barça - 10022

Daniel Santos - 10000

Edson da Rosa - 10111

Edson Teles (Nico) - 10632

Fábio Almeida - 10100

Fiuza - 10300

Instrutor Fabiano - 10600

João Mexicano - 10020

João Uez - 10603

Mara Rejane - 10700

Marci Saldanha - 10237

Moisés Macedo - 10110

Nívea Rosa - 10033

Paulo Enéias - 10123

Professor José Adão - 10319

Roberta Rauber - 10001

Sirlei Cabeleireira - 10112

Soldado Carmen - 10190

Tenente Coronel Cunha - 10369

Valessa Pescador - 10800

União



Adroaldo Silva - 44174

Andresa Bressiani - 44044

Angelina de Jesus Ferreira - 44444

Caren Krakhecker - 44027

Chico Sabiá - 44553

Clóvis Xuxa - 44222

Edson Zada - 44223

Fernanda Maldonado - 44060

Giovani Brandão - 44010

Guilherme Diniz - 44420

Guilherme Flores - 44098

Irani Silva - 44788

Isabella Silveira - 44000

Jair Vargas - 44177

Joia Girardi - 44050

Jones Stecanella - 44678

Liliane Viera (Diuka) - 44144

Mariza Santos - 44246

Moa Cavanholi - 44877

Nei Santos - 44300

Osmar - 44235

Renan D'sanlop - 44018

Renato Nunes - 44123

Zulu - 44700

