Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta quarta

Faltando quatro dias para as eleições municipais, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre utilizam a quarta-feira (02) para panfletagens, divulgação de propostas e eventos com apoiadores. Confira o cronograma completo:

César Pontes (PCO)

8h - Panfletagem no Centro

9h - Panfletagem porta a porta no Rubem Berta

Fabiana Sanguiné (PSTU)

7h - Panfletagem na Escola Elmano Lauffer

11h30min - Panfletagem no RU Centro da Ufrgs

12h30min - Panfletagem no Hospital Conceição

14h30min - Reunião com a Pastoral da População de Rua

17h - Panfletagem no bairro Sarandi

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Ato de entrega da cartilha "Propostas e soluções para o Estado e municípios gaúchos elaborada pelo CREA

11h30 - Entrega de carta do Porto Alegre Convention Visitors Bureau

14h - Reuniões internas

17h30min - Panfletagem com candidato a vereador aliado

19h - Evento com o deputado federal Marcel van Hattem e candidata a vereadora aliada

Juliana Brizola (PDT)

10h30 - Agenda com provedor da Santa Casa

Tarde - Reunião interna

Luciano Schafer (UP)

6h - Panfletagem na Cootravipa

14h30min - Porta em porta no Humaitá

17h30min - Agitação na Avenida Salgado Filho

Maria do Rosário (PT)

11h - Entrega da Cartilha “Propostas e Soluções para o Estado e Municípios Gaúchos - Contribuição das Engenharias, da Agronomia e das Geociências” no auditório da Famurs

14h - Assinatura de cartas de entidades no Comitê Central

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.