Site especial do TSE permite ao eleitor descobrir fake news sobre eleições

As redes sociais são marcadas por uma disseminação regular e ágil de informações falsas, em um fluxo que se intensifica no período eleitoral, o que pode confundir e induzir o eleitor ao erro, com julgamentos e opiniões formadas com base em mentiras.

Fato ou Boato o eleitor pode consultar os temas mais difundidos, referentes ao processo eleitoral. Além de diversas iniciativas de veículos de comunicação que “desmascaram” a desinformação que circula em aplicativos de mensagens e outros meios, a própria Justiça Eleitoral tem o site, no qual, referentes ao processo eleitoral.

Algumas das verificações são feitas em parceria com agências de checagem e veículos de imprensa, já que o dia a dia do trabalho jornalístico envolve a verificação de informações e o uso de dados de fontes confiáveis. Um exemplo é o boato de que o voto servirá como prova de vida ao INSS. A página esclarece que “no dia da eleição em 2024, nada mais será apurado nem utilizado para qualquer cidadã ou cidadão de qualquer idade que não a escolha de seu representante no Poder municipal”.

Comissão Permanente de Enfrentamento à Desinformação fake news sobre o processo eleitoral Ministério Público sobre desinformação disseminada a respeito de candidatos. Em outra frente, o site dado Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) também tem links para que o eleitor possa fazer denúncias deà Justiça Eleitoral e aosobre desinformação disseminada a respeito de candidatos.

A iniciativa do TRE também dá instruções ao eleitor para identificar uma notícia falsa. Confira abaixo: