Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta terça

As campanhas eleitorais se encaminham para o fim. Faltando cinco dias para a eleição municipal, os candidatos à prefeitura de Porto Alegre utilizam a terça-feira (01) para panfletagens, reuniões estratégicas, encontros com aliados e caminhadas pelos bairros da cidade. Confira o cronograma completo:

Fabiana Sanguiné (PSTU)

6h30min - Panfletagem no Hospital de Clínicas

7h - Panfletagem na Escola Parobé

10h - Entrevista à imprensa

11h30min - Panfletagem no Campus do Vale da Ufrgs

16h - Reunião interna

18h - Panfletagem no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas

18h - Panfletagem no Senac do Centro Histórico

Felipe Camozzato (Novo)

8h - Entrevista à imprensa

10h - Reunião com empresário

11h45min - Panfletagem em frente ao Colégio Farroupilha

14h - Gravação de material de campanha

17h30min - Panfletagem em frente ao Colégio Anchieta

19h - Jantar de apoio com candidata a vereadora aliada

Juliana Brizola (PDT)

Manhã - Reunião interna

15h - Caminhada no Sarandi

16h30min - Caminhada na Vila Amazônia

19h - Encontro com servidores do Grupo Hospitalar Conceição

Luciano Schafer (UP)

7h30min - Panfletagem na Faud

9h30min - Panfletagem e agitação na Andradas

11h - Panfletagem no RU Centro da Ufrgs

14h - Agitação na Andradas

17h - Panfletagem no RU Centro da Ufrgs

19h - Participação em atividade na Ufrgs: As mudanças climáticas e a luta pelo Socialismo

Maria do Rosário (PT)

10h - Entrega de propostas pela Fundação Thiago de Moraes Gonzaga

14h - Mutirão da Vitória com Edegar Pretto a partir da avenida Juca Batista

16h - Mutirão da Vitória com Edegar Pretto a partir do Camelódromo

18h - Carta Pró-RS - Movimento Cívico

Sebastião Melo (MDB)

8h30min - Gravação de material de campanha

15h30min - Reunião com a diretoria do Sindicato dos Motociclistas

18h - Reunião com a diretoria do Grupo Dimed

19h30min - Encontro com apoiadores de candidata a vereadora aliada

20h30min - Aniversário de candidato a vereador aliado

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.