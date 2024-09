Auditorias de funcionamento das urnas eletrônicas serão divulgadas pelo TRE-RS

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) apresentará nesta quinta-feira (26) as auditorias de funcionamento das urnas eletrônicas. O procedimento padrão da Justiça Eleitoral, que inclui testes de autenticidade e de integridade, é realizado desde o ano de 2002 por cada jurisdição por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O evento pretende divulgar, detalhar e disseminar a segurança, a credibilidade e a lisura dos mecanismos eletrônicos de registro e contagem de voto. Nela, estarão presentes os partidos políticos e as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do TRE-RS no YouTube.

Como funcionará a auditoria das urnas eletrônicas

Na manhã do dia 5 de outubro, serão selecionadas 35 urnas eletrônicas para serem auditadas durante o primeiro turno das eleições municipais, que acontece no dia seguinte. Delas, 25 serão submetidas ao teste de integridade, que simula a votação oficial, duas ao teste de integridade com biometria e oito ao teste de autenticidade, que se dá por meio da verificação da autenticidade (assinaturas digitais) e integridade (resumos digitais) dos programas instalados nas urnas eletrônicas nos próprios locais, antes do início da votação.

A seleção das máquinas que passarão pelo procedimento se dá por indicação dos partidos políticos e entidades de fiscalização ou por sorteio. Em Porto Alegre, as auditorias serão realizadas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no saguão do prédio 30 e na sala 807 do prédio 50 (com Biometria).