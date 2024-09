Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta terça

Faltando doze dias para o primeiro turno das eleições municipais, os candidatos seguem suas campanhas. Os postulantes à prefeitura de Porto Alegre utilizam a terça-feira (24) para participarem de debate, entrevistas à imprensa, panfletagens e conversas com apoiadores. Confira o cronograma completo:

César Pontes (PCO)

9h30min - Entrevista à imprensa

Fabiana Sanguiné (PSTU)

10h - Entrevista à imprensa

15h - Manifestação dos moradores do Sarandi na Praça Montevidéu

13h30min - Panfletagem na Escola Ernesto Dornelles

Felipe Camozzato (Novo)

8h40min - Entrevista à imprensa

9h - Debate SeprogRS no Instituto Caldeira

12h - Distribuição de materiais e colagem de perfurites no comitê central

14h - Preparação para debates

18h30min - Evento em empresa de investimentos

19h - Reunião com candidato a vereador aliado e apoiadores na Azenha

Juliana Brizola (PDT)

9h - Debate SeprogRS no Instituto Caldeira

12h - Participação em Podcast

17h30min - Participação em podcast

18h - Reunião interna

Luciano Schafer (UP)

9h - Entrevista à imprensa

10h30min - Entrevista

12h - Brigada do jornal A Verdade no Campus do Vale da Ufrgs

14h - Conversa com apoiadores no Mário Quintana

15h30min - Banquinha da UP no Morro Santana

17h - Gravação de podcast

Maria do Rosário (PT)

9h - Debate SeprogRS no Instituto Caldeira

12h - Entrevista à imprensa

17h - Participação em sabatina

18h15min - Entrevista à imprensa

18h40min - Participa da Caminhada das Mulheres de Abertura da Primavera

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.