Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta quinta e sexta

Nesta quinta-feira (19), a campanha eleitoral à prefeitura de Porto Alegre será marcada por panfletagens, entrevistas e pelo debate promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre. Já na sexta-feira (20), marcada pelo feriado do Dia do Gaúcho, a maioria dos candidatos marcam presença no Parque Harmonia, onde está instalado o Acampamento Farroupilha. Confira o cronograma completo:

Quinta-feira (19)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

4h20min - Panfletagem na Carris

7h - Panfletagem no entorno da agência central do Banrisul

20h - Panfletagem na Cidade Baixa

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Visita em corretora de investimentos

12h - Debate ACPA

15h - Visita às empresas do 4º Distrito

16h45min - Entrevista à imprensa

Juliana Brizola (PDT)

9h - Reunião interna

12h - Debate ACPA

18h - Entrevista à imprensa

Luciano Schafer (UP)

9h - Porta em porta no bairro Santa Rosa

14h - Reunião das candidaturas do partido

16h - Gravação de podcast

17h30min - Panfletagem na Salgado Filho com Borges de Medeiros

Maria do Rosário (PT)

8h30min - Abraço simbólico no Hospital de Pronto Socorro e panfletagem

11h - Participação em sabatina

12h - Debate ACPA

15h30min - Entrevista para estudantes

17h - Participação no Coragem, Artista! - Cortejo da Cultura

Sebastião Melo (MDB)

12h - Debate ACPA

22h - Lançamento de candidatura a vereador de aliado

Sexta-feira (20)

César Pontes (PCO)

16h30min - Panfletagem no Gasômetro

Fabiana Sanguiné (PSTU)

10h - Reunião e caminhada no bairro Sarandi

Felipe Camozzato (Novo)

9h - Entrevista à imprensa

10h às 20h - Presença no Parque Harmonia

Juliana Brizola (PDT)

10h30min - Agenda de rua

11h30min - Participação em sabatina

13h - Aniversário de candidata a vereadora aliada

18h30min - Caminhada no Parque Harmonia com o deputado estadual Luiz Marenco (PDT)

Sebastião Melo (MDB)

11h30min - Visita ao Acampamento Farroupilha

20h - Jantar de campanha

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.