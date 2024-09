TRE-RS lança campanha de incentivo ao voto nas eleições municipais de 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) inaugurou nesta quarta-feira (18) a campanha "Venha reconstruir o Estado com a Força do seu Voto", a fim de evitar a abstenção nas eleições municipais de 2024, cujo primeiro turno está marcado para 6 de outubro.

"Nós temos que criar neste País a cultura do voto, que ela é tão importante e que é um dos exercícios mais significativos da nossa cidadania, e consolidação, portanto, da nossa democracia", disse o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Ele ainda completou: "Nós não queremos que o nosso Estado sofra com uma alta abstenção, porque o comparecimento, na medida em que se efetiva na sua plenitude, dá mais legitimidade ainda aos eleitos e a todo processo eleitoral".

Entre as ações relativas à campanha, está a produção e a veiculação de vídeos e spots de rádio de 30 segundos nas emissoras no período de 23 de setembro a 5 de outubro, um dia antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024.

A ação é realizada em parceria com a Associação Gaúcha de Rádio e Televisão (AGERT) e tem a colaboração de emissoras de rádio e televisão gaúchas, e o presidente do TRE-RS destacou o papel da imprensa tradicional ao mostrar a importância do voto aos eleitores.

Moraes ainda apresentou dados sobre a participação da população do Rio Grande do Sul na campanha "Mesário Voluntário", iniciada há pouco mais de um mês no Estado. Conforme o desembargador, dos 114.691 mesários que atuarão no primeiro turno do pleito municipal de 2024, 63% são voluntários. "Essa era uma das nossas preocupações, que em razão da migração nós tivéssemos dificuldades com os mesários, mas nós conseguimos superar. Então foi uma campanha exitosa", disse o presidente do TRE.