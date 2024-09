Simpa realiza debate com candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta terça (17)

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) realizará debate com candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira (17), a partir das 19h30, na sede do Simpa. Conforme a entidade, todas as candidaturas foram convidadas a participar, e até a publicação desta matéria Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT), Fabiana Sanguiné (PSTU), César Pontes (PCO) e Luciano do MLB (UP) confirmaram participação. O Simpa afirma que o objetivo do evento é possibilitar que a categoria municipária conheça as opiniões e propostas de cada um em relação ao serviço público e aos servidores. O debate será transmitido ao vivo pelos canais do Youtube e Facebook do sindicato, e os municipários puderam participar através do envio de perguntas aos candidatos pelo endereço de email da entidade. O prazo para envio de perguntas encerrou neste domingo, 48 horas anteriores ao debate.