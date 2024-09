Bolsonaro compartilha vídeo contra Pablo Marçal, que questiona nas redes: 'O que houve?'

Em nova investida contra o candidato do PRTB Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou um vídeo antigo do ex-coach em que ele critica igrejas. Marçal, no entanto, rebateu Bolsonaro em suas redes sociais, questionando "o que houve?" para o padrinho político de Ricardo Nunes (MDB) atacá-lo.

O ex-coach compartilhou a publicação do portal de notícias Metrópoles e escreveu: "Bolsonaro está desesperado com alguma coisa compartilhando vídeos meus antigos?". Nas imagens, Marçal afirmava que as instituições religiosas geram uma morte espiritual nas pessoas. "Ortodoxa, romana, anglicana, o escambau. A igreja evangélica não mata as pessoas com morte física. Mata elas com morte espiritual".



No início da semana, Bolsonaro compartilhou um vídeo no Telegram no qual o ex-coach é descrito como um "traidor", "arregão" e "aproveitador" que possui medo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alvo da manifestação convocada por Bolsonaro no 7 de Setembro. O empresário e influenciador esteve presente no ato, mas chegou prestes ao encerramento da passeata.



O pastor Silas Malafaia, que organizou a manifestação, criticou a presença de Marçal chamando-o de "narcísico" e dizendo que ele não é "digno do voto da direita e dos evangélicos". Malafaia intensificou os ataques ao ex-coach, mas negou que esteja fazendo campanha para Nunes, como mostrou a Coluna no Estadão.



Em contrapartida, Bolsonaro reforçou seu apoio à candidatura de Nunes em uma chamada de vídeo exibida em um jantar para o emedebista no clube Monte Líbano, em São Paulo. O ex-presidente tem gerado incertezas sobre uma possível participação mais assídua na campanha de Nunes, afirmando ser "cedo demais" para entrar efetivamente na campanha. Bolsonaro não possui agendas de campanha confirmadas em São Paulo.



"Torço por você, tenho certeza de que haverá segundo turno e seremos vitoriosos no segundo turno", disse o ex-presidente durante a ligação. O aceno ocorreu logo após os resultados positivos de Nunes nas pesquisas eleitorais Datafolha e Quaest, onde o atual prefeito aparece liderando numericamente com 27%, a frente de e 24% das intenções de voto respectivamente.