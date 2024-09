Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta sexta

Nesta sexta-feira (13) a agenda de campanha dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre será enxuta. Os concorrentes ao pleito realizam eventos de mobilização de campanha, se encontram com aliados e concedem entrevistas à imprensa. Confira o cronograma completo:

César Pontes (PCO)

15h45min - Participação em podcast

Fabiana Sanguiné (PSTU)

7h30min - Panfletagem no Senac Centro

16h30min - Entrevista à imprensa

18h30min - Panfletagem no Hospital de Clínicas

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Gravação de material de campanha

13h - Entrevista à imprensa

14h - Preparação para debates

16h - Visita em comitês de candidatos aliados

19h - Happy hour com apoiadores de candidato a vereador aliado

Juliana Brizola (PDT)

19h - Evento de mobilização da candidatura na quadra da Escola de Samba Bambas da Orgia

Luciano Schafer (UP)

9h - Café da manhã com apoiadora no Sarandi

10h - Visita à comunidade e panfletagem no Santa Rosa

14h - Visita à comunidade e panfletagem na Vila Cruzeirinho

Noite - Agenda interna

Maria do Rosário (PT)

10h - Agenda com motoristas de aplicativo no Largo Zumbi dos Palmares

12h - Lançamento do plano de ação participativo no Chalé da Praça XV

16h - Caminhada no Centro

Sebastião Melo (MDB)

9h - Encontro com representantes do setor de turismo

17h - Gravação de material de campanah

19h - Jantar com apoiadores de candidata a vereadora aliada

21h30min - Encontro com apoiadores de candidato a vereador aliado



Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.