Secretaria da Reconstrução passará para a Casa Civil e será comandada por Maneco Hassen

A Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, chefiada por Paulo Pimenta, teve seu fim nesta quarta-feira (11), após acabar o prazo da medida provisória que a criou em caráter ministerial. Com isso, Pimenta retornou à Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) e a pasta foi realocada para a Casa Civil, passando ao número dois do órgão e ex-presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) Maneco Hassen.

Hasen foi por duas vezes prefeito no município de Taquari e à frente da Famurs acompanhou as ações dos municípios gaúchos diante da pandemia de Covid-19. De acordo com ele, o objetivo ao assumir a pasta é continuar o trabalho de Pimenta "com o mesmo ritmo para garantir o recomeço de vida aos gaúchos afetados pela enchente".