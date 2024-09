Dois Lajeados terá eleição diferenciada este ano

Além de eleger o novo prefeito, vice-prefeito e vereadores, o município de Dois Lajeados, com pouco mais de 3.300 habitantes irá deliberar sobre um outro tema de interesse local no próximo dia 6 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Municipais 2024.

As moradoras e os moradores da cidade vão participar de um plebiscito. Assim, além de escolherem os representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, as pessoas vão decidir se o novo Centro Administrativo Municipal deve ou não ser construído no Parque Municipal de Eventos João de Pizzol.

No Brasil, um total de cinco localidades realizarão consultas populares na mesma data: além de Dois Lajeados (RS), as cidades de Governador Edison Lobão (MA), São Luís (MA) e São Luiz (RR) realizarão plebiscitos e Belo Horizonte (MG) fará um referendo.