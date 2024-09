Governo do RS enviará Lei Orçamentária à Assembleia nesta quinta-feira (12)

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2025 será encaminhado pelo governo do Rio Grande do Sul ao parlamento gaúcho nesta quinta-feira (12), às 10h. A entrega será feita pelo vice-governador Gabriel Souza (MDB) junto ao titular-adjunto da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Bruno Silveira, na Assembleia Legislativa.

A Lei Orçamentária Anual é um documento legal que detalha as r, contendo as previsões de arrecadação e de despesas. O projeto deve ser compatível com o, estabelecido no primeiro ano de gestão do Executivo, e com a, cuja de 2025 foi aprovada em julho. O PLOA é elaborado pela SPGG.