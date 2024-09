Lula nomeia Esther Dweck ministra interina dos Direitos Humanos e da Cidadania

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou a ministra Esther Dweck para exercer interinamente o cargo de ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Ela vai acumular temporariamente a função com a de ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos até a definição de um novo titular para a pasta dos Direitos Humanos. A demissão do ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, ocorreu na sexta-feira à noite (6) após denúncias de assédio sexual cometido por ele contra mais de uma dezena de mulheres.

• LEIA MAIS: Lázaro Ramos comenta denúncias e demissão de Silvio Almeida



As denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida foram tornadas públicas pelo portal de notícias Metrópoles na quinta-feira (5) e posteriormente confirmadas pela organização Me Too. Sem revelar nomes ou outros detalhes, a entidade afirma que atendeu a mulheres que asseguram ter sido assediadas sexualmente por Almeida. "Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentam dificuldades em obter apoio institucional para validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa”, explicou a Me Too, em nota. Segundo o site Metrópoles, entre as vítimas de Almeida estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. As denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida foram tornadas públicas pelo portal de notícias Metrópoles na quinta-feira (5) e posteriormente confirmadas pela organização Me Too. Sem revelar nomes ou outros detalhes, apor Almeida. "Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentam dificuldades em obter apoio institucional para validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa”, explicou a Me Too, em nota. Segundo o site Metrópoles, entre as vítimas de Almeida estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Em nota, o Ministério das Mulheres classificou como "graves" as denúncias contra o ex-ministro e manifestou solidariedade a todas as mulheres "que diariamente quebram silêncios e denunciam situações de assédio e violência". A pasta ainda reafirmou que nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada e destacou que toda denúncia desta natureza precisa ser investigada, dando devido crédito à palavra das vítimas.



A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, publicou em sua conta pessoal no Instagram uma foto sua de mãos dadas com Anielle Franco. "Minha solidariedade e apoio a você, minha amiga e colega de Esplanada, neste momento difícil", escreveu Cida na publicação.