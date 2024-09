TRE promove reunião com forças de segurança pública para o pleito

Uma reunião preparatória e de planejamento das ações de segurança pública, com vistas a garantir tranquilidade aos eleitores e atores oficiais envolvidos no pleito foi realizada na manhã desta quinta-feira (5), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

O presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ressaltou que o encontro visa dar tranquilidade a toda a população no dia das eleições, proporcionando um tratamento isonômico a todos os partidos e candidatos de modo a ter um pleito tranquilo e o avanço da democracia.

Estiveram presentes o procurador-geral de Justiça do RS, Alexandre Sikinowski Saltz; o vice-presidente de corregedor do TRE-RS, desembargador Mario Crespo Brum; o secretário de Segurança Pública do RS, Sandro Caron de Moraes; o procurador regional eleitoral, Cláudio Dutra Fontella, entre outras autoridades.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul também oferece ao cidadão vários canais de atendimento ao eleitor para informações ou denúncias de irregularidades. Esses serviços podem ser acessados digitalmente, pelo site do TRE-RS ou Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo Whatsapp, ou aplicativos para celular. O eleitor que preferir falar com os servidores que fazem atendimento ao público também tem opções de contato por telefone ou presencialmente, nos cartórios eleitorais e nas centrais de atendimento.

No site da Justiça Eleitoral Digital do TRE-RS estão disponíveis vários serviços, entre eles os caminhos para acessar o atendimento por telefone ou mensagem de texto.