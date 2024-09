Lula veta isenção de IPI em móveis e linha branca para áreas com desastres naturais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que concedia isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a móveis e eletrodomésticos da linha branca destinados "aos residentes em áreas atingidas por desastres naturais ou eventos climáticos extremos".

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU),"Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que criariaou instituição de medidas de compensação e sem previsão de prazo máximo de vigência de cinco anos", detalhou o Planalto.Além disso, o governo argumentou que o consumidor final desses bens desonerados não é o contribuinte de direito do IPI, o que "propiciaria o risco de que os benefícios tributários fossem apropriados sob a forma de aumento de margem de lucro dos produtores ou fornecedores dos bens".