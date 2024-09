Candidatos devem enviar prestações parciais de contas à Justiça na próxima semana

Todos os candidatos e partidos políticos que concorrerão nas eleições municipais de 2024 devem prestar à Justiça Eleitoral as contas parciais das campanhas na próxima semana, entre segunda-feira (9) e sexta (13). A divulgação será feita no domingo seguinte, dia 15 de setembro, contendo nomes, CPFs e CNPJs dos doadores e os respectivos valores doados.

Os candidatos devem apresentar nas prestações de contas os recursos repassados pelo partido, incluindo os Fundos Partidário e Especial de Financiamento de Campanha, recursos próprios e doações de pessoas físicas.

As prestações finais de contas referentes ao primeiro turno das eleições devem ser encaminhadas pelos candidatos e legendas até 5 de novembro. No caso dos políticos que disputarão segundo turno, o prazo para o envio à Justiça Eleitoral relativo aos dois turnos é 16 de novembro. As prestações devem incluir todos os órgãos partidários que efetuaram doações ou gastos com candidaturas do segundo turno, mesmo que não concorrentes.