Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta terça

Nesta terça-feira (03) as campanhas eleitorais dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre se cruzam às 12h, quando quase todos participam do MenuPOA, realizado pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Alguns se encontrarão novamente em duas agendas: no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e em debate realizado no Instituto Ling. O dia também será marcado por reuniões e panfletagens. Os candidatos Carlos Alan (PRTB) e César Pontes (PCO) concedem entrevista ao Jornal do Comércio. Confira o cronograma completo:

Carlos Alan (PRTB)

12h - Participação no MenuPOA

16h30min - Entrevista ao Jornal do Comércio

César Pontes (PCO)

Manhã - Entrevista à imprensa

15h30min - Entrevista ao Jornal do Comércio

Fabiana Sanguiné (PSTU)

7h - Panfletagem no entorno do Senac (Centro Histórico)

12h - Participação no MenuPOA

14h - Entrevista

16h - Reunião interna

Felipe Camozzato (Novo)

12h - Participação no MenuPOA

15h - Participação em sabatina

19h - Debate da Entrepreneurs’ Organization no Instituto Ling

Juliana Brizola (PDT)

12h - Participação no MenuPOA

15h - Apresentação de propostas no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

19h - Debate da Entrepreneurs’ Organization no Instituto Ling

Luciano Schafer (UP)

12h - Participação no MenuPOA

15h - Apresentação de propostas no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

19h - Reunião do MLB no bairro Limite

Maria do Rosário (PT)

12h - Participação no MenuPOA

15h - Apresentação de propostas no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

19h - Debate da Entrepreneurs’ Organization no Instituto Ling

Sebastião Melo (MDB)

12h - Participação no MenuPOA

15h - Apresentação de propostas no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

19h - Debate da Entrepreneurs’ Organization no Instituto Ling

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.