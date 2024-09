Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre neste final de semana

Entre esta sexta-feira (30) e o domingo (01), os candidatos à prefeitura investem na sua campanha eleitoral em Porto Alegre. O principal enfoque será para agendas de rua, com panfletagens, caminhadas e visitas à comunidade. Também serão realizadas gravações de materiais de campanha, participações em eventos, reuniões internas e entrevistas à imprensa. Confira o cronograma completo:

Sexta-feira (30)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

7h - Panfletagem no Colégio Estadual Júlio de Castilhos

18h - Panfletagem no Hospital de Pronto Socorro

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Distribuição de materiais e colagem de perfurites no comitê de campanha

11h40min - Participação em sabatina da imprensa

14h - Reunião interna

15h30min - Agenda com o Instituto Abrace

17h30min - Agenda com a Rede Estadual da Primeira Infância

19h - Evento com candidato a vereador aliado

20h - Evento com candidato a vereador aliado

Juliana Brizola (PDT)

Manhã - Reunião de alinhamento

15h - Entrevista ao Jornal do Comércio

17h - Gravação de materiais de campanha

19h - Inauguração de comitê de candidato a vereador aliado

20h - Lançamento de campanha de candidato a vereador

Luciano Schafer (UP)

6h - Panfletagem no Terminal Antônio de Carvalho

9h - Panfletagem no Sarandi

Maria do Rosário (PT)

9h - Entrevistas à imprensa

16h - Panfletagem e conversas no Largo Glênio Peres

20h - Participação no Baile dos Bancários

Sebastião Melo (MDB)

9h30min - Entrevista à imprensa

17h30min - Inauguração de comitê de vereador aliado

20h - Inauguração de comitê de vereador aliado

Sábado (31)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

9h - Gravação de material de campanha

14h - Bandeiraço e panfletagem no bairro Sarandi

Felipe Camozzato (Novo)

11h - Carreata na Lomba do Pinheiro com candidata a vereadora aliada

15h - Lançamento do comitê de campanha na Avenida Goethe

Juliana Brizola (PDT)

Manhã - Caminhada no comércio (local a definir)

Tarde - Gravação de materiais de campanha

Luciano Schafer (UP)

9h - Visita ao bairro Santa Rosa

17h - Reunião de núcleo partidário no Santa Rosa

Maria do Rosário (PT)

10h - Caminhada na Restinga Nova

15h30min - Caminhada na rua Cruzeiro do Sul

17h30min - 15ª Celebração da Visibilidade Lésbica na Praça do Aeromóvel

Domingo (01)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

10h - Bandeiraço e panfletagem no Brique da Redenção

15 - Reunião interna

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Adesivaço na Zona Sul

15h - Adesivaço no comitê central de campanha

Juliana Brizola (PDT)

Manhã - Caminhada no Jardim Leopoldina

Tarde - Gravação de materiais de campanha

Luciano Schafer (UP)

9h - Café da manhã com apoiadores no Mário Quintana

10h30min - Caminhada no Mário Quintana

15h30min - Festa do MLB no Santa Rosa

Maria do Rosário (PT)

10h - Feira da Coronel Massot

Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas de campanha previstas para as datas. As agendas estão sujeitas a alterações.