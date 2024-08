Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta quinta

Nesta quinta-feira (29), a campanha eleitoral continua em Porto Alegre. Ao final do dia, os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas participarão de um painel de debates promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). Além disso, a data será marcada por panfletagens, reuniões internas e com aliados, gravação de materiais de campanha e visitas aos bairros da Capital. Confira o cronograma completo:

César Pontes (PCO)

15h - Reunião da célula partidária



Fabiana Sanguiné (PSTU)

14h - Participação em podcast

18h - Panfletagem no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas



Juliana Brizola (PDT)

9h30min - Caminhada no bairro Belém Novo

11h30min - Gravação de material de campanha

15h - Reunião de alinhamento interno

18h30min - Participação no Painel Eleição 2024 do Cremers



Luciano Schafer (UP)

6h - Panfletagem no Terminal Triângulo

9h - Visita ao bairro Sarandi

14h - Visita e panfletagem no bairro Morro Santana

19h - Reunião de núcleo partidário no Morro Santana



Maria do Rosário (PT)

Manhã - Gravação de materiais de campanha

18h15min - Participação no Painel Eleição 2024 do Cremers

Sebastião Melo (MDB)

18h30min - Participação no Painel Eleição 2024 do Cremers

20h15min - Jantar de candidato a vereador aliado

21h15min - Reunião com apoiadores de candidato a vereador aliado



Alguns candidatos não responderam ou não possuem agendas previstas para a data. As agendas estão sujeitas a alterações.