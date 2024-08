MDB gaúcho reúne candidatos em Porto Alegre

O MDB do Rio Grande do Sul reuniu na terça-feira (27) os seus candidatos às prefeituras gaúchas. Estiveram presentes 250 postulantes ao executivo municipal e 225 almejantes ao cargo de vice prefeito. Na mobilização, a sigla apresentou seu posicionamento partidário para as eleições deste ano.

O documento reúne diretrizes com orientações para 15 temáticas que visam orientar os futuros prefeitos e vices em áreas como educação, saúde, segurança, inovação, cooperativismo, liberdade econômica e desenvolvimento sustentável. Além dos 15 pontos de defesa, o documento também traz um manifesto do MDB pela retomada econômica e social do estado.

O encontro foi liderado presidente estadual da legenda, Vilmar Zanchin (MDB) e contou com a participação dos ex-governadores ligados ao MDB (Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori), assim como do atual vice-governador Gabriel Souza (MDB).