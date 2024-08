Câmara Municipal de Porto Alegre completará uma semana sem votar projetos

A Câmara Municipal de Porto Alegre completará na próxima segunda-feira (26) uma semana sem votar projetos de lei. Isso porque as duas sessões previstas no período — nesta quarta-feira (21) e na segunda-feira passada (19) — foram derrubadas por falta de quórum. Nelas, apenas uma proposição passou para apreciação do plenário: um veto parcial do prefeito Sebastião Melo (MDB) a um projeto de lei do vereador José Freitas (Republicanos) que adequa as leis sobre táxis e que foi mantido pelos parlamentares.

Na segunda-feira (19), foram realizadas apenas duas tribunas populares, em que a população pode utilizar o espaço para se manifestar. Entretanto, não foi dado quórum nem para o ingresso na ordem do dia, momento em que os projetos são votados. Estavam previstas na data três proposições: dois projetos de lei e uma moção de solidariedade a um grupo de policiais militares.

Ambos os projetos voltaram para a priorização nesta quarta-feira (21), somados a outras proposições. Ao entrar na ordem do dia, foi votada a manutenção do veto do Executivo. Entretanto, o primeiro dos projetos não chegou a ser apreciado — apesar de ter iniciado uma intensa discussão. A matéria, de autoria da vereadora Mônica Leal (PP), buscava proibir o comércio de animais de estimação em pet shops de Porto Alegre.

Embora de um espectro ideológico divergente ao de Mônica, o vereador Pedro Ruas (PSOL) elogiou o projeto e argumentou que votaria favoravelmente à proposição. “Eu convivi muito com o pai da vereadora Mônica Leal, que era um homem de direita, assim como a vereadora é de direita. Mas nós examinamos o mérito dos projetos e não a ideologia de seu autor ou autora. E o mérito desse projeto é indiscutível, porque ele preserva a vida”, justificou o parlamentar relembrando o ex-vereador Pedro Américo Leal, de quem foi colega no Legislativo.

A manifestação foi criticada pela vereadora Comandante Nádia (PL), dizendo que a “extrema-esquerda está apoiando um projeto totalitário”. Os ânimos, no entanto, se acirraram quando a parlamentar, assim como Ruas, também citou Pedro Américo Leal: “coitado do seu pai, que com certeza deve estar envergonhado nesse momento, porque isso não é projeto de pessoas pela liberdade econômica, não é projeto de pessoas de direita”.

Mônica apresentou nesse momento uma questão de ordem. “Em que pese, a vereadora que usou a tribuna deixou o meu partido (PP) deixando uma dívida de R$ 3 milhões e 700 (mil) quando renunciou em 48 horas a candidatura ao senado, quase cometeu falsidade ideológica nessa Câmara ficando em dois partidos. É uma pessoa que não merece nenhuma consideração. Eu peço um requerimento para que ela retire qualquer fala em nome do coronel Pedro Américo Leal, vereador, deputado, secretário de segurança, ex-chefe de polícia e meu pai com muito orgulho”, reagiu a vereadora.

Nádia se dirigiu ao microfone de apartes onde alegou ter repassado um valor de R$ 150 mil para a candidatura da ex-colega de partido. “Eu quero receber do pessoal da taquigrafia o que a vereadora Mônica acabou de dizer aqui, que eu embolsei o fundo eleitoral, porque isso é gravíssimo. Essa vereadora que receba bem essa sua fala ou que retire isso, se não, nós vamos resolver na justiça. Porque o que ela falou, além de ser uma calúnia e difamação, está indo contra o meu caráter”, afirmou. Mônica se recusou a retirar suas alegações e afirmou que provaria a dívida contraída nas eleições de 2022.

Nesse momento, a vereadora Mari Pimentel realizou uma solicitação de verificação de quórum, mas apenas 15 parlamentares confirmaram presença. Com isso, a sessão foi derrubada.