Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre nesta terça

A campanha eleitoral segue nessa terça-feira (20) em Porto Alegre. O dia será marcado pela presença dos candidatos à majoritária em entrevistas à imprensa, panfletagens, reuniões internas e encontros com aliados. Confira o cronograma completo abaixo:

Carlos Alan (PRTB)

20h - Reunião com a equipe de marketing

Carlos Pontes (PCO)

14h - Panfletagem no Centro

Fabiana Sanguiné (PSTU)

13h - Panfletagem no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

16h - Reunião de coordenação da campanha

Felipe Camozzato (Novo)

10h - Participação na Expoagas 2024

12h - Participação no podcast Zona Eleitoral de GZH

14h - Reunião do Conselho de Desburocratização do RS no Palácio Piratini

15h - Reuniões internas

19h - Evento de campanha de vereador aliado

Juliana Brizola (PDT)

14h - Entrevista ao jornalista Daniel Scola

16h - Entrevista à Associação Riograndense de Imprensa (ARI)

Luciano Schafer (UP)

6h - Panfletagem no Terminal Triângulo

13h30min - Entrevista à Associação Riograndense de Imprensa (ARI)

18h - Brigada e panfletagem no Terminal Antônio de Carvalho

Sebastião Melo (MDB)

12h30min - Reunião com deputados estaduais do PP

18h30min - Inauguração de comitê de vereador aliado

20h - Lançamento de candidatura de vereador aliado

* Alguns candidatos não enviaram agenda ou não responderam à reportagem até o fechamento desta matéria