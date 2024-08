Luiz Gustavo de Souza, secretário-adjunto de Logística e Transportes do RS, morre aos 65 anos

O governo do Estado comunicou neste sábado (17) o falecimento do secretário-adjunto da Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Luiz Gustavo de Souza.Gustavo, como era conhecido pelos colegas, faleceu nesta sexta-feira (16), vítima de câncer nos rins, aos 65 anos, em Pinhal.“O Estado perde um quadro valioso, que tanto vinha colaborando nos avanços da infraestrutura rodoviária do Rio Grande junto do secretário Juvir Costella. Perdemos, além de um grande servidor público, um amigo, que deixa uma marca inesquecível de carisma e alegria. Meu abraço e meus sentimentos para a Marisa e a Fernanda, suas amadas esposa e filha, nesse momento de dor” lamentou o governador Eduardo Leite.Natural de Frederico Westphalen, no Alto Uruguai, teve destacada trajetória no setor público. Foi prefeito de Pinhal (2001 a 2004), secretário de Agricultura do município (1993 a 1996) e presidente de entidades representativas de municípios, como a Associação dos Municípios da Zona de Produção (Amzop), Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai (CIMAU) e Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai - (Codemau), além de ter exercido cargo na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Gustavo teve, ainda, destacada atuação em importantes diretorias de órgãos do governo do Estado.Desde 2019, era secretário adjunto de Logística e Transportes do Estado, trabalhando ao lado do secretário Juvir Costella na implementação de políticas públicas na área e colaborando nos avanços da infraestrutura rodoviária do Estado.Entre abril e dezembro de 2022, foi o titular da pasta, ocupando o cargo de Secretário de Logística e Transportes do Estado. Gustavo deixa a esposa, Marisa, e uma filha, Fernanda. Neste momento difícil, nos solidarizamos com familiares, amigos e servidores.