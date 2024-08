Paulo Pimenta é meu ministro da Secom, mas acho que está cedo para ele voltar, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (16) que ainda é cedo para o ministro Paulo Pimenta voltar a comandar a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Ele ocupava o cargo até maio deste ano, quando foi deslocado para coordenar a resposta do governo federal às enchentes no Rio Grande do Sul. A Secom ficou sob o ministro interino Laércio Portela.

"Eu acho que está na hora de a gente começar a pensar o futuro do Pimenta. Se ele vai ficar ou se vai voltar para Brasília. Eu acho que ainda é cedo, ainda tem coisa para fazer aqui no Rio Grande do Sul", disse Lula.



A medida provisória que criou a estrutura do atual cargo de Pimenta perderá a validade em 11 de setembro, e ainda não foi votada pelo Congresso. Se não houver aprovação até lá, o cargo será extinto.



"Se vencer a medida provisória, ela não for votada, paciência. Paciência, não vou brigar porque não foi votada. Mas espero que até lá, em setembro que vence, a gente conclua o grosso dos dramas do Rio Grande do Sul e ele possa voltar para sua atividade normal em Brasília", disse Lula.