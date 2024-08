Lula pede minuto de silêncio às vítimas de queda de avião

Durante evento realizado no município de Itajaí, em Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio às 62 vítimas da queda de um avião em Vinhedo (SP). “Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e eu gostaria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes e parece que todos morreram”, falou.

O vice-governador Geraldo Alckmin (PSB) utilizou as redes sociais para expressar solidariedade. “Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, escreveu na rede X, antigo Twitter.

Já o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que também acompanhava Lula em sua agenda em Santa Catarina, afirmou que está viajando a São Paulo para acompanhar o caso. “Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio. O Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação. A Anac e o CENIPA estão adotando as ações para o atendimento nos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso”, complementou.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), alegou que o governo estadual irá “restar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias”. Além disso, via redes sociais, expressou sua solidariedade às vítimas e aos afetados pela tragédia.

Quando houve a queda do avião, tanto Tarcísio quanto o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), estavam no Espírito Santo em evento que reuniu representantes do Executivo de diferentes estados. Diante do acontecimento, ambos optaram por se deslocarem a São Paulo para acompanhar o caso de perto. “Hoje é um dia triste, todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, por ser algo que foge da normalidade” afirmou Ratinho Junior, endereçando sua solidariedade para todos os afetados.

Ao lado deles estava o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que considerou “uma tragédia que entristece a todos nós. Desastres aéreos não fazem parte da rotina dos brasileiros e perder tantas vidas dessa maneira é muito impactante. Expresso a minha solidariedade às famílias das vítimas, rogando a Deus que lhes dê conforto nesse momento difícil”.

Pelo Poder Legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) cobrou a investigação sobre os fatos em nota divulgada oficialmente: “Com muito pesar, presto minha solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e da tripulação da aeronave que caiu nesta sexta-feira em Vinhedo, no estado de São Paulo. Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade, e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos”.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) não se pronunciou até o momento da publicação desta matéria.