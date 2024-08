Padilha: Suspensão de Emendas Pix não vai atrapalhar votação de projetos prioritários

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a suspensão das emendas pix não vai atrapalhar as votações de projetos prioritários no Congresso. "O governo cumpriu todas as recomendações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as emendas pix", disse.

"Tem decisões iniciais do ministro Flavio Dino, ainda vão a Plenário, e governo vai cumprir. Isso não vai atrapalhar a votação de projetos prioritários para o país", disse o ministro, que fez referência à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à lei orçamentária, mercado de carbono, Acredita e outros.

Questionado sobre o posicionamento do Brasil em relação às eleições na Venezuela, o ministro frisou que, em ação articulada com o México e a Colômbia, o país não reconheceu o estado eleitoral até que sejam entregues as atas do pleito. Padilha enfatizou que interessa ao Brasil que o país vizinha fique em paz, pois importa mais do que exporta ao Brasil "A paz na Venezuela é importante para gerar empregos e renda no Brasil."