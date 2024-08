Republicanos se alia a Melo e PSB decide por Rosário

Na manhã de sábado, dois partidos definiram seus apoios no pleito deste ano, além de lançarem suas nominatas à Câmara Municipal: o Republicanos e o PSB. O primeiro, reunido no Plenário Otávio Rocha da Câmara, ratificou sua aliança na reeleição de Sebastião Melo (MDB) à prefeitura. O atual prefeito esteve presente.

O PSB, ao mesmo tempo, realizava sua convenção também no Parlamento municipal, mas no plenário Ana Terra. A sigla optou por apoiar a chapa do PT, liderada por Maria do Rosário. A decisão ocorreu após uma votação entre os filiados com cédulas contendo o nome das duas candidatas. O pleito contou com cerca de 136 pessoas presentes, sendo que duas delas anularam o voto. A candidata petista venceu Juliana por 72 votos contra 67.