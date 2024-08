PSDB e Cidadania racham em apoio a Juliana e Melo

A convenção municipal que oficializou as candidaturas da Federação PSDB/Cidadania ontem em Porto Alegre foi marcada por divergências no apoio a candidaturas majoritárias. Apesar de o PSDB ter maioria de sete membros na Executiva e ter optado por endossar Juliana Brizola (PDT) à prefeitura da cidade, o que leva a federação a formalmente apoiar a pedetista, lideranças do Cidadania e pré-candidatos a vereador se manifestaram a favor do apoio à reeleição de Sebastião Melo (MDB), com falas exaltadas a favor do emedebista.

"O Cidadania já pertence de fato e de direito à administração Melo. A briga (do PSDB) pelo Marchezan era mais justa do que essa, porque era o candidato deles, e a Juliana não é. Mas se eles podem apoiar a Juliana, nós podemos apoiar o Melo", argumentou o vereador Cassiá Carpes, em entrevista ao Jornal do Comércio.

Em contrário, o PSDB argumenta que o apoio a Juliana Brizola marca posição por uma terceira via ao centro, afastada da polarização. Em um vídeo enviado pela presidente estadual do PSDB, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, disse que os tucanos não vão "aderir a polos que levam o Brasil para trás. A candidatura de Juliana e Thiago defende o centro democrático", disse.

Ainda assim, a nominata para candidatos a vereador representava união. Com muitas bandeiras, apitos e cantos dos correligionários, a federação lançou os 36 nomes permitidos por lei, 12 pertencentes ao Cidadania e 24 ao PSDB. "Nesse aspecto, a gente não se divide na proporcional, e é por isso que foi feita a federação. Eu entendo que o vereador é mais importante que a majoritária. Temos uma nominata boa, os dois somados", enfatizou Carpes.