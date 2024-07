Eleições dos conselhos do Previmpa se iniciam segunda-feira

Na segunda-feira (29), a partir das 6h, começam as eleições para os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previmpa) para o quadriênio 2024-2028. Os conselhos têm a responsabilidade de fiscalizar e compartilhar as decisões do Regime Próprio de Previdência dos Municipários de Porto Alegre.



As chapas podem ser acessadas no link https://rh24horas.procempa.com.br Em nota, a prefeitura da capital gaúcha explica que os conselhos São compostos por 50% de representantes eleitos e 50% indicados pelo governo, com membros do Poder Executivo Municipal (secretarias, autarquias e fundação), do Poder Legislativo Municipal e servidores aposentados.As chapas podem ser acessadas no. A votação pode ser acessada no endereço:, na funcionalidade "Eleições".