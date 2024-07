TRE cassa mandato de vereador no interior gaúcho

O vereador Igor Bellinaso (sem partido, ex-MDB) teve seu mandato cassado no município de Ivorá, na região central do Rio Grande do Sul, por desfiliar-se do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) sem justa causa. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado determinou a perda imediata do mandato por unanimidade na última terça-feira (23).

Durante o julgamento, Bellinaso argumentou que a desfiliação teria ocorrido devido a "grave discriminação pessoal" após sua exclusão em reuniões partidárias. Para comprovar isso, teria apresentado um áudio que, conforme o acórdão do TRE-RS, "consiste em mera declaração do próprio requerido acerca de sua suposta exclusão da reunião partidária e sua frustração pessoal com a chapa diretiva então apoiada pelo partido". O tribunal ainda alegou que faltavam provas "sérias, objetivas e cabais" para a alegação de justa causa para desfiliação.

Com a cassação de Bellinaso, assumirá o cargo o primeiro suplente do MDB na Câmara Municipal de Ivorá, Mariano Nardi Zancan, responsável por ajuizar a ação contra o ex-colega de partido.