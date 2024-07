Contra pacote de Eduardo Leite, forças de segurança protestam por reajuste maior e melhorias na carreira

Os profissionais de segurança pública iniciaram nesta terça-feira (23) uma mobilização em protesto à proposta de reajuste salarial apresentada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) na última semana. O aumento de 12,49% sugerido no projeto de lei seria implementado de maneira escalonada, em três parcelas, pagas a partir do ano que vem. A categoria considera o percentual insuficiente em relação à defasagem salarial dos trabalhadores e reclama do parcelamento.

A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep) realizou uma assembleia nesta segunda-feira (22) em que determinou por adotar medidas de protesto. Assim, os delegados estão recusando participar das reuniões do programa RS Seguro da Secretaria de Segurança Pública do Estado e também a desempenhar atribuições originárias da Polícia Federal em crimes eleitorais das eleições municipais, que acontecem em outubro.

Além disso, há uma semana a categoria têm realizado outras formas de protesto. Entre elas, a recusa em conceder entrevistas sobre operações policiais, a paralisação das publicações em redes sociais referentes ao trabalho desempenhado e a suspensão da docência em cursos de formação e aperfeiçoamento da Academia de Polícia (Acadepol).

Outra pauta que tem sido levantada pelo Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (Sindppen) é referente às condições de trabalho. Conforme o líder sindical Cláudio Dessbesell, há um efetivo baixo de profissionais, sobrecarregando os policiais penais em exercício. Uma medida que vêm sendo criticada pela categoria é a retirada de cerca de mil policiais militares das instituições prisionais.

Na manhã desta terça-feira (23), o sindicato pendurou faixas de protesto em passarelas de Porto Alegre e Canoas. Nelas, acusam o sistema prisional de estar “à beira do colapso”, além de pedirem reposição salarial e aumento de efetivo.