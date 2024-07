Secretária estadual da Comunicação sairá do cargo para se dedicar às eleições

O governo do Rio Grande do Sul comunicou nesta quinta-feira (18), em nota oficial, que a secretária estadual da Comunicação, Tânia Moreira, deixará a pasta nas próximas semanas para se dedicar às campanhas eleitorais de 2024. Até o momento, o Executivo não anunciou quem será o substituto.



O comunicado ocorreu em um momento de especulações de mudanças no secretariado do Estado. Na nota, o governo afirmou que “reitera a confiança na equipe de secretários e nos partidos que compõem a base de apoio à gestão”. O Executivo ainda completou: “não há discussões sobre mudanças no secretariado no momento e quaisquer debates a respeito seriam conduzidos em diálogo com partidos e bancadas”.



Conforme a nota oficial, a prioridade do governo gaúcho neste momento são as pautas de reconstrução do Rio Grande do Sul após a catástrofe ocorrida em maio e a aprovação na Assembleia Legislativa do pacote de projetos de lei que prevê reajuste salarial dos servidores da Segurança Pública e de reestruturação das carreiras.



Natural de Pelotas, Tânia Moreira esteve à frente da Comunicação do Estado desde o início do primeiro mandato do governador Eduardo Leite (PSDB), em 2019. Após deixar a pasta em 2022 para se dedicar à campanha eleitoral, a secretária reassumiu a Secretaria da Comunicação em janeiro de 2023.