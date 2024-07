Guilherme Campos Júnior é nomeado secretário de Política Agrícola da Agricultura

O ex-deputado federalfoi nomeado secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O cargo estava vago desde a exoneração do ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Neri Geller do posto em 12 de junho, após suspeitas de irregularidades no leilão de arroz . A nomeação consta em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Campos atuava até então como superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo.

Banrisul anuncia R$ 12,2 bilhões em crédito no Plano Safra