Prefeitura de Porto Alegre muda diretrizes para redes sociais em período eleitoral

Atendendo às determinações da legislação eleitoral, a partir deste domingo (7), o portal institucional e os perfis de redes sociais da Prefeitura de Porto Alegre cumprem as restrições definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aos canais institucionais do poder público.

Para garantir que as novas normas fossem observadas pela equipe de comunicação do Executivo da Capital, que abrange tanto secretarias quanto demais órgãso municipais, foi elaborado um manual interno de conduta, definindo as vedações, permissões e determinações a serem seguidas. As diretrizes foram consolidadas a partir de um trabalho conduzido pelo Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre.

Com relação às redes sociais, os perfis das secretarias, de autarquias e empresas públicas estarão desativados até o fim do pleito, em 27 de outubro, no caso de segundo turno. As páginas da prefeitura no Facebook, no Linkedin, no Threads e no TikTok também estarão desligadas até o encerramento da eleição.

Para manter a comunicação com o cidadão, a prefeitura seguirá divulgando para a população informações referentes a serviços, que serão postadas em dois perfis. Um deles no Instagram @prefpoa, passando a ser o único canal oficial do Executivo municipal nessa rede.

O outro canal é o novo perfil @prefpoaservicos, criado no X (antigo Twitter), que reunirá atualizações de serviços de todas as secretarias e órgãos municipais, como Dmae, EPTC e secretarias de Saúde, Educação, Segurança, entre outras.

portal www.prefeitura.poa.br, Também permanece ativo ono qual haverá atualização diária com notícias de serviços, observando as restrições da legislação eleitoral sobre os tipos de conteúdos permitidos no espaço institucional.

O manual e as orientações de comunicação sob a vigência da legislação eleitoral foram apresentados pelo secretário municipal de Comunicação, Luiz Otávio Prates, e pela coordenadora de Jornalismo, Fabiana Kloeckner, em visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo editor-chefe Guilherme Kolling.