Porto Alegre gastou R$ 385 milhões a mais do que o previsto em orçamento após enchentes

Devido à enchente do Lago Guaíba, Porto Alegre gastou R$ 385 milhões a mais que previsto no orçamento anual. Além disso, há estimativa de redução de R$ 700 milhões na arrecadação durante a recuperação. Os índices foram apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul (CEFOR) da Câmara Municipal nesta terça-feira (02).

De acordo com a secretaria, em maio, a receita ficou R$ 71,5 milhões abaixo do valor projetado, uma queda de 20,2%. Em junho, a queda foi de R$ 46,2 milhões, ou -13,4%. O resultado foi amenizado pelo programa de recuperação fiscal RecuperaPOA, que injetou R$ 7,5 milhões nos cofres municipais, em junho.

A prefeitura também apresentou um plano de ação para mitigar os impactos financeiros. Entre as medidas estão a suspensão dos pagamentos da dívida pública e dos precatórios, postergando essas quitações e permitindo um alívio de R$ 167 milhões. Além disso, a desvinculação de fundos, aprovada recentemente na Câmara Municipal, possibilita a utilização de R$ 90 milhões que estavam travados.

Para a reconstrução da cidade, a prefeitura estima que é necessário um aporte de R$ 12,3 bilhões do governo federal. Até o momento, dos R$ 385 milhões em despesas extras, a prefeitura recebeu R$ 109,5 milhões da União, R$ 2,6 milhões do governo do Estado e R$ 2,37 milhões em doações via PIX.