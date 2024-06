Lula diz não querer Brasil como Cuba, mas como Suécia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) querer que o Brasil seja um país com o padrão de vida da Suécia, e que não seja parecido com "Rússia" ou "Cuba". A declaração foi dada durante discurso na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

"Vocês acham que eu quero um país igual à Rússia? Vocês acham que eu quero um país igual a Cuba? Não. Eu quero um país com um padrão de vida igual à Suécia, à Dinamarca, à Alemanha. É esse país que eu sonho para a classe trabalhadora brasileira", afirmou.

O Brasil é considerado um aliado de Cuba e mantém boas relações com a Rússia. A população do primeiro enfrenta, no entanto, graves problemas decorrentes do bloqueio econômico. A Rússia, por sua vez, passou a enfrentar altos índices de desigualdade com a derrocada da União Soviética. Já tanto a Suécia quanto a Dinamarca se destacam pelas taxas de igualdade social.

Antes da fala, Lula disse que era preciso dar mais oportunidades aos mais pobres. Citando o ensino público, afirmou que o país já teve boas escolas e que hoje os mais vulneráveis pagam e os mais ricos estudam em escolas federais.

"Ou seja, o que nós estamos tentando fazer é dar a seguinte oportunidade. Esse país pode se transformar num país de classe média."

O petista disse ainda trabalhar para que a inflação no país seja baixa, mas que não é possível pensar só "em macroeconomia", mas em "microeconomia" também.

"Eu rogo, eu peço que eu trabalhe para que a inflação seja baixa. Mas eu também rogo e peço para que a gente possa melhorar a vida do povo mais pobre desse País", afirmou o presidente.