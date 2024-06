Famurs encaminha solicitação de reparo em rodovias

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, solicitou ao diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) o reparo das rodovias ERS135 e BR-386. "Nosso pedido tem o intuito de melhorar a trafegabilidade, assim, diminuindo o risco de acidentes e os problemas de toda ordem que vem a influenciar no desenvolvimento destes municípios, causando redução da renda e o empobrecimento da região. Por isso solicitamos atenção quanto à manutenção da infraestrutura da malha viária destas rodovias", reiterou Arruda.

A ERS135 liga Passo Fundo a Erechim, perpassando os municípios de Coxilha, Sertão e Getúlio Vargas. Já a BR-386 é a principal via de acesso dos municípios do Norte do Estado com a Região Metropolitana. Nesta última, a Famurs ressalta especialmente a importância do restabelecimento urgente do trecho em Pouso Novo em que ocorreram deslizamentos de encostas, o qual tem causado congestionamentos.

De acordo com Arruda, há desafios climáticos que dificultam o restabelecimento das rodovias, mas "é necessário alternativas para evitar que os atrasos que ocorreram na semana passada, de 4 a 5 horas para percorrer um percurso de 8 km, não permaneçam". Ele também solicitou a participação da Famurs no Conselho de Usuários para contribuir e representar os municípios que utilizam a via.

Vanacor, por sua vez, informou que haverá mobilização, por parte da EGR, para que a partir da próxima segunda-feira (01) sejam iniciados o reparos e a pintura no trecho da ERS135. Ele também garantiu que encaminhará à Famurs o cronograma de restabelecimento da rodovia e as obras de melhoria que já estão em andamento.