Assembleia repassará R$ 40 milhões para a reconstrução do RS

Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul aprovaram, durante a sessão desta terça-feira (25) da Assembleia Legislativa, o repasse de R$ 40 milhões em recursos do Legislativo para a reconstrução do Estado após as enchentes.

Foram dois projetos de lei aprovados - ambos com valores de R$ 20 milhões com origem do o Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa com destino ao Tesouro do Estado. Metade do valor será destinado com base em Termo de Cooperação com o Governo do Estado e/ou suas secretarias como parte do Movimento Rio Grande Contra a Fome. Outra metade será destinada para fazer frente a projetos habitacionais e de recuperação de moradias, como o Projeto “Porta de Entrada”.



"A destinação de recursos próprios do Legislativo para a reconstrução do Estado ratifica a unidade e a pró-atividade do Legislativo neste momento tão difícil para os gaúchos. São valores importantes que estão sendo priorizados para finalidades sociais, como a aquisição de cestas básicas e auxílio para moradias a pessoas de baixa renda", afirmou o presidente do Parlamento, deputado Adolfo Brito (PP). Os projetos são assinados pela própria Mesa Diretora.