Lula se encontra com FHC em São Paulo; Plano Real completa 30 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em seu apartamento em São Paulo. A visita durou meia hora. FHC completou 93 anos na última terça-feira e recebeu uma ligação de Lula. Adversários políticos, Lula e FHC estiveram do mesmo lado da disputa eleitoral em 2022. O tucano declarou voto no petista no segundo turno, contra Jair Bolsonaro (PL). Desde a década de 1970, quando estiveram juntos em oposição à então decadente ditadura militar, a relação de Lula e FHC foi marcada por aproximações e estremecimentos.

Os dois se conheceram em 1973, no Centro Brasileiro de Política, fundado por FHC após voltar do exílio no Chile. Em 1978, Lula, com 33 anos e à época líder sindical no ABC paulista, apoiou a candidatura de FHC, ainda pelo MDB, ao Senado. Eles estiveram juntos nas Diretas Já. Depois, o tucano venceu o petista nas eleições de 1994 e 1998. Nas gestões de Lula, os dois trocaram fortes críticas. Após o término de seus mandatos, mantiveram relação cordial.

Ontem, os economistas Persio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco, que atuaram no Plano Real ao lado de FHC, também visitaram o ex-presidente. O encontro ocorre na comemoração de 30 anos do projeto de estabilização da moeda brasileria.