Quem decidirá o candidato de 2026 é Bolsonaro, diz Valdemar Costa Neto

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em inserção veiculada pelo partido na televisão que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá escolher o candidato à Presidência da República pela legenda em 2026, caso sua própria candidatura seja impossibilitada.

"Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Nós devemos isso a ele, é ele quem tem os votos. Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram o PL o maior partido do Brasil", afirmou Valdemar na propaganda política.

LEIA TAMBÉM: TSE anula condenação de Bolsonaro por 7 de Setembro

A menção do presidente da legenda à hipótese de Bolsonaro não concorrer se refere à inelegibilidade até 2030, declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado por uso político do evento de comemoração do 7 de Setembro e por difundir mentiras sobre a urna eletrônica em reunião com embaixadores.

O ex-mandatário, entretanto, disse a pelo menos três pessoas que aposta em recursos na corte eleitoral para reaver o direito de se candidatar à Presidência em 2026. O discurso é visto mais como um aceno à militância do que como uma esperança real.

As projeções feitas por Bolsonaro também esbarram em dificuldades jurídicas — sobretudo no Supremo.

No campo da direita, são cogitados como presidenciáveis para 2026 governadores que apoiam o bolsonarismo: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO).

LEIA TAMBÉM: PGR denuncia membro do GSI de Bolsonaro por incitar militares a golpe

A peça com as falas de Valdemar foi ao ar no sábado (15). Apesar da inserção, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de se comunicar-se desde fevereiro, após a Operação Tempus Veritatis, que investiga a trama de um golpe de Estado em 8 de janeiro deste ano para impedir a posse do eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) e manter o então mandatário no Palácio do Planalto.