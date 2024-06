Presidente do Solidariedade se apresenta à PF

A defesa do presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior, divulgou uma nota em que diz que o dirigente se apresentou à Polícia Federal do Distrito Federal neste sábado (15) "para permitir o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor".



No texto, os advogados José Eduardo Martins Cardozo e Fabio Tofic Simanthob dizem que Eurípedes "demonstrará perante a Justiça não só a insubsistência dos motivos que propiciaram a sua prisão preventiva, mas ainda a sua total inocência em face dos fatos que estão sendo apurados nos autos do inquérito policial em que foi determinada a sua prisão preventiva".



O presidente do Solidariedade é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga uma suposta quadrilha que teria desviado recursos do fundo partidário e eleitoral do Solidariedade nas eleições de 2022. Até então, Eurípedes ainda não havia sido localizado. Segundo a emissora CNN Brasil, o dirigente já está na cela.



O deputado federal Paulo Pereira da Silva (Solidariedade-SP), conhecido como "Paulinho da Força", assumiu a presidência do seu partido neste sábado, 15, após a prisão do dirigente Eurípedes Júnior, no Distrito Federal.



Em nota, a direção nacional do Solidariedade informou que Eurípedes solicitou licença por prazo indeterminado do cargo. Paulinho da Força já ocupava a vice-presidência da sigla.



A legenda acrescenta que a solicitação "é compatível com o estatuto partidário" e que a sua secretaria-geral "tomará todas as providências necessárias e cabíveis para o seu imediato atendimento, tendo em vista a regular continuidade do exercício da direção partidária".