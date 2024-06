Anielle Franco e Eduardo Leite articulam adesão do RS a política para quilombolas

A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT-RJ) esteve no Rio Grande do Sul para negociar com o governador Eduardo Leite a adesão do Estado a duas políticas do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) e para prestar auxílio à população quilombola atingida pelas enchentes que devastaram diversos municípios gaúcho durante o mês de maio.



Das 141 comunidades quilombolas reconhecidas no Rio Grande do Sul, 133 foram diretamente afetadas pela tragédia climática. Em virtude disso, o RS pode estar ingressando na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ). A implementação da política prevê a elaboração de planos locais a partir da realidade de cada comunidade, em eixos como conservação ambiental, produção sustentável, educação e formação em gestão territorial e ambiental e organização social para gestão territorial e ambiental. A iniciativa dialoga com as necessidades atuais do Estado, compreendendo as comunidades quilombolas como espaços de preservação ambiental.

“Esse era nosso ponto principal, porque a política de gestão territorial e ambiental quilombola é um plano detalhado, visando cada território. A gente senta com a comunidade local, pensa e detalha o plano de ação, de melhoria, de reconstrução e infraestrutura de cada um. A partir de agora, os quilombolas são agentes que vão manter esse combate à crise climática”, disse Anielle.



A ministra afirmou que o governador se comprometeu em aderir à política. “Um dos objetivos da visita foi cumprido”, comemorou.



Anielle também anunciou a destinação de R$ 1 milhão em verbas para a implementação de órgãos de Promoção de Igualdade Racial (PIR) para cinco municípios: Canoas, Caçapava do Sul, Novo Hamburgo, Dona Francisca e Santa Cruz do Sul. A entrega deve ocorrer no próximo dia 28.

“Os órgãos PIR de cada município é como se fosse o coração para o Ministério da Igualdade Racial, pois a política precisa chegar na ponta. Muitos lugares não têm estrutura para os órgãos. Nossa ideia é atingir o maior número de municípios possível”, projetou a chefe da pasta.