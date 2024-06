Lider do governo Leite na Assembleia será relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025

O deputado estadual Frederico Antunes (PP), líder do governo de Eduardo Leite (PSDB) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025. A indicação foi votada e aprovada nesta quinta-feira (06) pela Comissão de Finanças, Planejamento Fiscalização e Controle.

A primeira reunião de discussão da LDO foi agendada para a próxima terça-feira (11) e deverá contar com a presença de parlamentares, técnicos das bancadas com assento no legislativo e representantes das secretarias estaduais de Planejamento, Governança e Gestão e da Fazenda. Em virtude das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, Antunes solicitou a realização de um trabalho coletivo entre as bancadas, tendo em vista que as contas públicas estão sob o Regime de Recuperação Fiscal.

Até a data deste próximo encontro, a Comissão de Finanças da Assembleia estará recebendo propostas de emenda ao projeto da LDO 2025. Elas podem ser apresentadas não apenas por parlamentares, mas, também, pela população.