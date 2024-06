Primeira-Dama Janja Lula da Silva visita Guaíba nesta quinta-feira

A primeira-dama Janja Lula da Silva estará em Guaíba na manhã desta quinta-feira, 6 de junho. A previsão de chegada é às 9h30min no ginásio do Coelhão, localizado na avenida Vinte de Setembro s/n. Acompanhada do Prefeito Marcelo Maranata e da Primeira Dama do município Deisi Maranata, o roteiro da visita no município inclui diversas atividades.

Janja visitará os acolhidos no ginásio Coelhão e um abrigo de pequenos animais localizado no Portal da Alegria. Em seguida, irá à Lavanderia Solidária, situada no bairro Cohab/Santa Rita, na rua Lupicínio Rodrigues, nº 920. Neste local, ela atenderá a imprensa e falará sobre as iniciativas de apoio social e os projetos em andamento.