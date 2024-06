Governo federal quer sistema integrado contra cheias gerido pelo Estado

Em coletiva de imprensa do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul realizada nesta quarta-feira (29), o Ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal irá investir em projetos que modernizam e requalificam sistemas anti-enchentes no Estado com prioridade. Ele disse também que o sistema contra cheias precisa ser integrado entre os municípios com gestão estadual.

“Projetos que trocam bombas, refazem diques, terão prioridade. Vamos acelerar a contratação”, disse, apontando para a contratação de um grande estudo, ouvindo universidades e técnicos, para analisar de forma sistêmica uma solução ‘definitiva’ para o Estado.



“Uma vez que o conjunto de soluções seja encontrado, o ideal é que seja operado de forma agregada e não deixando na mão de cada município. O governo federal fará o investimento, mas gostaríamos que o governo do Estado assumisse a gestão do sistema, pode ser por uma PPP (Parceria Público-Privada) estadual, ou empresa estadual, mas o Estado tem que ser responsável”, ponderou Costa.



Questionado sobre a questão enquanto chegava para uma reunião na Superintendência do Banco do Brasil, na noite desta quarta-feira, o vice-governador Gabriel Souza afirmou que o governo federal não havia falado sobre isso “nesses termos”, mas que o governo “está à disposição para contribuir com os municípios”. “Há, de fato, uma conexão intermunicipal necessária para a contenção de cheias”, completou.



Ele afirmou, também, que há quatro projetos já antigos, como o do Arroio Feijó, o de Eldorado do Sul, o do Vale do Taquari e o do Vale dos Sinos, que faltam financiamento. “Tem projeto de quase R$ 2 bilhões, como é o caso do Arroio Feijó”, explicou.